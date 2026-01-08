رحلة الخروج إلى بلاد "العم سام".. قراءة في كتاب "تاريخ الكورد في أمريكا 1907 - 2022"

منذ 42 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - في مجهود بحثي استثنائي يمتد لعقود، وبطبعة حديثة (2025)، يقدم الكاتب والباحث محمد قاضي للمكتبة الكوردية والعالمية مرجعاً تاريخياً فريداً تحت عنوان "مێژووی كورد لە ئەمریكا 1907 - 2022" (تاريخ الكورد في أمريكا 1907 - 2022). الكتاب ليس مجرد سرد لسير المهاجرين، بل هو أرشيف وثائقي مصور يتتبع جذور الهوية الكوردية في قلب القوة العظمى، من أولى خطوات المهاجرين في "جزيرة إيليس" بنيويورك وصولاً إلى التأثير السياسي في واشنطن.

ينطلق المؤلف من فرضية مفادها أن تاريخ الهجرة الكوردية إلى أمريكا لم يُدون بشكل منهجي من قبل. الكتاب، الذي يقع في أكثر من 360 صفحة، يجمع بين الوثائق الرسمية الأمريكية، الصور النادرة، الرسائل الدبلوماسية، والبيانات الإحصائية، ليقدم صورة بانورامية لحياة شعب استطاع الاندماج في المجتمع الأمريكي دون أن يفقد شمساً واحدة من شمس كوردستان.

قسم المؤلف كتابه إلى تسعة أقسام رئيسية، تغطي كافة جوانب الوجود الكوردي:

البدايات (1907 - 1930): يكشف الكتاب عبر وثائق "مركز سجلات المهاجرين في جزيرة إيليس" (Ellis Island) عن أسماء كوردية وصلت في مطلع القرن العشرين. يبرز المؤلف تحدي "التصنيف"، حيث كان الكورد يُسجلون أحياناً كأتراك أو فرس بناءً على جوازات سفرهم، لكنه استطاع عبر البحث في الأصول العائلية تثبيت هويتهم الكوردية.

مرحلة النخبة والطلاب (1930 - 1975): يوثق الكتاب وصول البعثات الطلابية الكوردية وبداية تشكيل الوعي السياسي الكوردي في الجامعات الأمريكية.

الثورة والدبلوماسية (مرحلة السبعينيات): يفرد الكتاب مساحة واسعة لزيارة الزعيم الخالد الملا مصطفى بارزاني إلى أمريكا للعلاج، وما رافقها من حراك سياسي.

موجات اللجوء الكبرى (1991 - 1996): يسلط الضوء على هجرة ما بعد انتفاضة 1991 وعملية "Pacific Haven" عام 1996، وكيف استقبلت الولايات المتحدة آلاف العائلات الكوردية.

الكنز الوثائقي: رسالة كيسنجر وأسرار واشنطن

من أهم ما يميز هذا الكتاب هو احتواؤه على وثائق تُنشر لأول مرة أو تُعرض في سياق تاريخي جديد، منها:

رسالة هنري كيسنجر (1975): ينشر الكتاب نص رسالة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الموجهة إلى الخالد ملا مصطفى بارزاني في 22 فبراير 1975، وهي وثيقة سياسية هامة تعكس طبيعة الوعود والسياسات الأمريكية في تلك الحقبة الحرجة.

وثائق عثمانية (1819): يذهب المؤلف بعيداً في البحث ليجد وثائق تعود للعام 1819 تتعلق بعائلات كوردية من شمال كوردستان (تركيا حالياً) وحلب، في محاولة لتأصيل الوجود الكوردي في السجلات الدولية.

المراسلات الرئاسية: يضم الكتاب رسائل دعم وتهنئة من رؤساء أمريكيين مثل جورج دبليو بوش، وبطاقات معايدة ورسائل من نائب الرئيس الأسبق آل غور موجهة إلى شخصيات وجاليات كوردية في "ناشفيل".

ناشفيل.. "كوردستان الصغرى"

يخصص المؤلف جزءاً حيوياً لمدينة ناشفيل بولاية تينيسي، التي أصبحت تُعرف عالمياً باسم "Little Kurdistan". يوثق الكتاب كيف تحولت هذه المدينة إلى مركز ثقلي للكورد، بوجود مساجد ومراكز ثقافية ومطاعم كوردية، وكيف استطاع الكورد هناك التحول إلى "لوبي" مؤثر في الانتخابات المحلية والسياسة الخارجية تجاه إقليم كوردستان.

ديموغرافيا النجاح: الكورد في أرقام

لم يكتفِ قاضي بالقصص العاطفية، بل قدم جداول إحصائية دقيقة (بيانات 2021-2022) توضح:

توزيع الكورد في الولايات الرئيسية (تينيسي، تكساس، كاليفورنيا، فيرجينيا، ميتشيغان).

المستوى التعليمي: حيث يظهر الجدول (ص 330) أرقاماً ملفتة عن حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) من الكورد الأمريكيين، مما يعكس طفرة نوعية في الاندماج الأكاديمي.

تقدير أعداد الجالية بما يقارب 67,000 نسمة في المناطق الرئيسية، مع إشارة المؤلف إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر نظراً لتداخل التصنيفات العرقية في الإحصاء الرسمي.

التحديات الثقافية والاندماج

يستعرض الكتاب عبر صور حية (الأعراس، المهرجانات، المظاهرات) كيف حافظ الكورد على زيهم القومي ولغتهم. كما يوثق لحظات "النضال المدني" مثل الإضرابات عن الطعام في واشنطن عام 1987 احتجاجاً على جرائم الأنفال والكيمياوي، مما يظهر أن المهاجر الكوردي ظل مرتبطاً بقضية وطنه الأم.

الخلاصة: لماذا يعد هذا الكتاب مرجعاً تاريخياً؟

كتاب محمد قاضي هو "أرشيف متنقل"؛ فهو يجمع بين دقة المؤرخ وعين الصحفي وشغف الباحث عن الهوية. إنه يقدم إجابات واضحة عن كيفية تحول اللاجئ الكوردي من شخص يبحث عن الأمان إلى مواطن أمريكي فاعل يساهم في بناء المجتمع الجديد ويدعم قضايا شعبه القديم.

بطاقة تقنية للكتاب:

اسم الكتاب: تاريخ الكورد في أمريكا 1907 - 2022.

المؤلف: محمد قاضي.

سنة الطبع: 2025 (الطبعة الأولى).

منشورات : Kurdistan Chronicle

التصنيف: تاريخ / هجرة / سياسة.

اللغة: الكوردية (مع وثائق بالإنجليزية).

تقرير ومراجعة: عبدالحمید زیباری - كوردستان 24 – اربیل