شاخوان عبدالله ينتقد نقل دائرة الكهرباء إلى الحويجة: قرار ظالم يجب منعه

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، إلى نقل دائرة كهرباء مناطق دوبز (دبس)، وداقوق وشوان إلى إدارة كهرباء الحويجة بأنه ظلم كبير بحق سكان تلك المناطق.

وقال عبد الله، لـ كوردستان24: كنت قد حزرت في شهر آب من هذا العام من حدوث ذلك، لكن عوضاً عن دعمنا، تعمدت بعض وسائل الإعلام تشويه صورتنا، ولهذا السبب في 28 تشرين الأول تم تنفيذ القرار.

وأضاف: من الآن فصاعداً، أي مواطن من مدينة شوان يحتاج إلى كهرباء أو أي معاملة أخرى يجب أن يراجع مدينة الحويجة، لذلك يجب أن نواجه هذه الإجراءات بكل الطرق ونمنعها، كما تم نقل حوالي ألف شرطي في وقت كان فيه المحافظ كوردياً.

ووعد عبدالله بأن تكون هذه القضية ضمن المؤسسات في كركوك، وإعادة الحق إلى نصابه وعدم السماح باستمرار هذا الظلم على المواطنين الكورد.