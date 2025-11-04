تراجع أرباح أرامكو الفصلية بنسبة 2,3% في ظل انخفاض أسعار النفط

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط الثلاثاء تراجع أرباحها بنسبة 2,3% في الربع الثالث من 2025 في ظل انخفاض أسعار الخام الذي يستمر في التأثير سلبا على العائدات.

وهذا الانخفاض في صافي الدخل من 27,56 مليار دولار في 2024 إلى 26,94 مليار دولار في العام الحالي هو الانخفاض الفصلي الحادي عشر على التوالي لأرامكو، إحدى أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقالت أرامكو في بيان إن "الانخفاض كان مدفوعا بشكل أساس بانخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيا انخفاض تكاليف التشغيل".

تأثرت أسعار النفط الخام سلبا في الأشهر الأخيرة بسبب التوقعات غير الواضحة للطلب نتيجة الغموض في الوضع الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية والمخاوف من الركود.

لكن قضايا جيوسياسية بما فيها العقوبات الأميركية الجديدة على شركات طاقة روسية، ساهمت في منع أسعار النفط من تسجيل مزيد من الانخفاض.

وتأتي هذه النتائج بعد أيام فقط من إعلان الأعضاء الثمانية الرئيسيين في تحالف أوبك بلاس، بمن فيهم المملكة العربية السعودية وروسيا، عن زيادة جديدة في إنتاج النفط.

وعززت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلاس) زيادات الإنتاج بوتيرة لم يتوقعها الكثيرون في بداية العام.

وجاء قرار زيادة الإنتاج بعد فترة طويلة شهدت قيام المنتجين بخفض الإنتاج لدعم الأسعار.

لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، وخاصة من منتجي النفط الصخري الأميركيين، أصبحت استعادة حصة أكبر من سوق النفط أولوية التكتل.

