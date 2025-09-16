استمرار دعم التحالف الدولي للبيشمركة حتى 2026 لتسريع عملية التوحيد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أوضح مدير الإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، عثمان محمد، أن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يشدد على ضرورة توحيد قوات البيشمركة، فيما ستستمر المساعدات المالية لقوات التحالف حتى أيلول/سبتمبر 2026.

وقال محمد في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني يصرُّ على انضمام الوحدتين 70 و80 إلى وزارة البيشمركة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: توجد حاليًا ثلاثة حسابات مصرفية باسم قوات البيشمركة، وتستعد وزارة البيشمركة لإنشاء القيادتين 1 و2 تحت إشرافها.

واعتبر مدير الإعلام والتوعية أن إلغاء اللواءين 70 و80 سيعني تغيير مهامهما العسكرية وإنهاء النظام الحزبي في إدارتهما، ليندمجا رسمياً ضمن وزارة البيشمركة، مؤكداً أن العمل جارٍ على توحيد الهيكل التنظيمي للقوات.

وأشار إلى أن المرحلة الصعبة لإعادة توحيد قوات البيشمركة قد انقضت، وأن العملية تسير على ما يرام، وفق رغبة الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء.

ولفت محمد إلى وجود اتفاقية بين حكومة إقليم كوردستان ووزارة الحرب الأميركية حتى عام ٢٠٢٦، حيث تساعد الولايات المتحدة وزارة البيشمركة وتنسق معها لإعادة دمج قوات البيشمركة.

وأعرب عن أمله في إكمال عملية التوحيد قبل الموعد المحدد، موضحاً أن دعم التحالف يشمل الجوانب اللوجستية والاستشارية إلى جانب المساعدات المالية حتى أيلول/سبتمبر 2026، على أن تستمر أشكال أخرى من الدعم بعد ذلك.

كما كشف أن وفداً من المديرية العامة للتقاعد في وزارة البيشمركة سيزور بغداد الأسبوع المقبل، بناءً على توجيه من رئيس الحكومة، للتباحث حول ملف توحيد رواتب البيشمركة.