اختتام فعاليات مهرجان العنب والعسل في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- بعد يومين من الانعقاد، اختُتم مهرجان العنب والعسل الثامن عشر في محافظة دهوك، حيث شكّل المهرجان فرصة للمزارعين ومربي النحل لعرض منتجاتهم المحلية وبيعها، فيما حظي بترحيب واسع من الأهالي والزوار.

وأشار المشاركون وزوار المهرجان إلى أن جودة المنتجات كانت عالية جداً، وأسعارها مناسبة.

وقال مراد مقصود، الذي جاء من شقلاوة للمشاركة، لكوردستان24: المهرجان جميل جداً، أتابعه سنوياً لكن هذه أول مرة أشارك فيه. المنتجات ممتازة وقد اشتريت العنب أيضاً.

المهرجان، إلى جانب كونه فرصة لعرض المنتجات، وفّر سوقاً جيدة للمزارعين.

وقال مهدي شعبان، أحد مربي النحل المشاركين، إن المهرجان يتطور عاماً بعد عام، وإن مبيعات هذا العام كانت ممتازة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بِيع خلال فترة المهرجان نحو 3 أطنان من العنب وطنين من العسل، وزاره أكثر من 8 آلاف مواطن وسائح.

وقال أحمد جميل، المدير العام للزراعة في دهوك: كان المهرجان ناجحاً جداً، وحققنا الهدف الذي خططنا له.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24: إلى جانب بيع المنتجات، كان هدفنا التعريف بالمزارعين وبناء شبكة وعلاقات تسويقية فيما بينهم.

وشارك في المهرجان 40 مزارعاً، عرض 25 منهم العنب ومنتجات محلية أخرى، فيما شارك 15 آخرون من مربي النحل.

وأكد المشرفون على المهرجان أنهم يخططون للعام المقبل لتوسيع المهرجان وتطويره، إضافة إلى تقديم مزيد من الجوائز للمزارعين تشجيعاً لهم.