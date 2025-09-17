تزامنا مع زيارة ترامب.. شركة بريطانية تتعهد استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (GSK) الأربعاء استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات، في اليوم الأول لزيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة المتحدة.

وأوضحت المجموعة في بيان أن هذه الأموال ستُستخدم في البحث والتطوير وكذلك في الطاقة الإنتاجية، فيما تواجه شركات الأدوية ضغوطا من الرئيس الأميركي للاستثمار والإنتاج في بلاده.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة مساء الثلاثاء في زيارة دولة ثانية تاريخية تجري في ظل إجراءات أمنية مشددة على وقع دعوات للتظاهر.

وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" بعيد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء ت غ) في مطار ستانستيد بلندن. واستقبل حرس الشرف ترامب الذي استقل مروحية برفقة زوجته ميلانيا إلى مقر إقامة السفير الأميركي في لندن لقضاء الليلة.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين خلال الرحلة إن الزيارة ستكون "ضخمة"، مؤكدا لدى وصوله أن الملك تشارلز الثالث "صديق قديم".

وخصّ محتجّون ترامب باستقبال خاص، إذ عرضوا صورا للرئيس ومرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين على قلعة وندسور، حيث من المتوقع وصوله الأربعاء. كما تظاهر العشرات في البلدة الصغيرة غرب لندن.

كما من المقرر أن يشارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة لندن الأربعاء، لكن خلال الرحلة التي ستخضع لإجراءات أمنية استثنائية، سيتجنب ترامب (79 عاما) لندن والجمهور.

وسيقضى ترامب الأربعاء في قلعة وندسور، حيث يستضيفه الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، قبل أن يتوجه للقاء رئيس الوزراء كير ستارمر الخميس لبحث قضايا سياسية واقتصادية في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بعد 70 كيلومترا من لندن.

ويتضمن جدول أعمال الأربعاء استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما غير مسبوق لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء القلعة، واستعراضا جويا، ومأدبة رسمية. ويشارك في هذه الاحتفالات الملك والملكة، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كاثرين.

AFP