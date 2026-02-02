ترامب يعلن اتفاقاً تجارياً مع الهند وتوقفها عن شراء النفط الروسي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين التوصل الى "اتفاق تجاري" مع الهند بعد اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيرا الى أن نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي، وقد تستعيض عنه بنفط فنزويلا.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال بعد اتصاله مع مودي إن الأخير "وافق على وقف شراء النفط الروسي" وتعهد شراء "مزيد من النفط من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا".

وأضاف إنه من باب "الصداقة والاحترام" لمودي، ستخفض الولايات المتحدة رسومها على الواردات الهندية من 25 الى 18 في المئة، على أن تلغي نيودلهي رسومها على المنتجات الأميركية.

وأكد أنّ الهند ستشتري سلعا أميركية بقيمة "تتجاوز 500 مليار دولار"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ورحّب مودي بالاتفاق، قائلا عبر منصة اكس "أتوجه نيابة عن 1,4 مليار هندي، بجزيل الشكر إلى الرئيس ترامب على هذا الإعلان الرائع"، مضيفا "عندما يعمل اقتصادان عظيمان وأكبر ديموقراطيتين في العالم معا، فذلك يعود بالنفع على شعوبنا ويفتح آفاقا هائلة للتعاون المتبادل المنفعة".

وأكدت واشنطن أنها ستتحكم بانتاج النفط الفنزويلي وبيعه عقب العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو مطلع كانون الثاني/يناير.

وسبق للرئيس الأميركي أن أكد قبل أشهر أن الهند لن تشتري النفط من روسيا، ما سيحرم في حال حصوله، موسكو من إيرادات حيوية تقول واشنطن إنها تستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وفرض ترامب في العام الفائت تعرفات جمركية بنسبة 25 في المئة على كل السلع الهندية، في إطار حرب تجارية أطلقها ضد دول عدة بينها شركاء تجاريون للولايات المتحدة.

ثم قرر في آب/أغسطس فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.