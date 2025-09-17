أربيل تستضيف أول بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات بمشاركة منتخب كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تستضيف العاصمة أربيل، يوم الأربعاء الموافق 17 أيلول/سبتمبر 2025، النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات، بمشاركة ثمانية منتخبات من مختلف أنحاء العالم.

وسيكون منتخب سيدات كوردستان، حاضراً في البطولة رافعاً اسم وعلم كوردستان، إلى جانب منتخبات عالمية أخرى، حيث ستنطلق المنافسات بلقاء الافتتاح بين منتخب كوردستان ومنتخب الأردن.

وأعلن اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عن انطلاق البطولة، بحضور المدير العام للرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، محمد الدوسري، للحديث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل الحدث العالمي.

ووجهت اللجنة المنظمة دعوة عامة لحضور حفل الافتتاح والمباراة الأولى، مشيرة إلى أن البطولة تمثل محطة تاريخية للرياضة النسوية في كوردستان والمنطقة، وفرصة لإبراز دور المرأة في الرياضة على المستوى الدولي.

وفي الـ 17 أغسطس آب الماضي، شهدت قاعة وزارة الثقافة والشباب في أربيل مراسم قرعة بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم المصغرة "أربيل 2025"، وسط حضور رسمي وقيادات رياضية بارزة، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول (IMF) الدكتور محمد الدوسري، ووكيل وزارة الثقافة والشباب بإقليم كوردستان أريان صلاح الدين، ومدير عام الرياضة بالإقليم سردار إسماعيل، إلى جانب ممثلي المنتخبات المشاركة وضيوف البطولة.

وجاءت مراسم القرعة في أجواء احتفالية، عكست جاهزية إقليم كوردستان لاستضافة الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في العراق، بمشاركة نخبة من المنتخبات من مختلف القارات، وسط دعم حكومي ورياضي كبير من إقليم كوردستان.