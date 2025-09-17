حاكم الشارقة يطلق المصحف المرتّل بصوت قارئٍ من إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، المصحف المرتل للقارئ رعد الكوردي، برواية حفص عن عاصم، وذلك في مبنى مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وكرّم حاكم الشارقة القارئ رعد الكوردي؛ لإتمامه المصحف المرتل، والقارئ محمود سويدان، الذي قدّم ثلاثة مصاحف قرآنية مُرتلة بروايات مختلفة، مثمناً جهود القُرّاء في تسجيل الختمات القرآنية.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في نشر كتاب الله وتيسير تلاوته وحفظه، وتوفر مرجعاً صوتياً موثوقاً ومعتمداً للدارسين والحفظة والمهتمين بالعلوم القرآنية، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وتوجّه حاكم الشارقة بالشكر والتقدير للقارئين رعد الكوردي، ومحمود سويدان، على تميّزهما في الأداء وإتقانهما أحكام التلاوة.

وكان المجمع قد أجاز خلال الفترة السابقة قرابة الـ 2000 ختمة، تلقاها طلبة مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية على يد نخبة من المُقرئين الأكفاء، فيما يتجاوز عدد الطلبة ألف طالب غير متخرج، من 172 دولة.

ورعد بن محمد الكوردي قارئ من أصل كوردي يعيش في إقليم كوردستان، وهو شاب من مدينة كركوك، ولد عام 1991، وهو خريج لمعهد الأئمة والخطباء كركوك بالعراق.

اشتهر الكوردي وتميز بصوته الجذاب والنقي في قراءة القرآن الكريم، نال شهرة كبيرة في مختلف الدولة العربية.

وتخطت قناة رعد الكوردي على اليوتيوب 40 مليون مشاهدة، كما انتشرت مقاطعه وتسجيلاته في جميع أنحاء العالم، وصار من أشهر وأهم قراء القرآن الكريم.