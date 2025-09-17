2000 عامل ينجزون 40 بالمائة من مشروع طريق كسنزان – گومەسبان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاق العمل فيه، بلغت نسبة إنجاز مشروع الطريق الاستراتيجي كسنزان – گومەسبان حتى الآن 40%.

وقد افتُتِح جزء من هذا الطريق المزدوج أمام السائقين، حيث من المتوقع أن يُفتتح الأجزاء الأخرى في المستقبل القريب.

وقال مدير مشاريع الطرق في شركة "هيمن گروپ"، المهندس أمير عبد الخالق لكوردستان24، إن هذا المشروع يُنفَّذ بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني. لقد عانى المواطنون لسنوات طويلة من سوء هذا الطريق، وسُجّلت فيه عشرات الحوادث المرورية وحالات الوفاة.

وأشار عبد الخالق إلى أن شركة "هيمن گروپ" باشرت بتنفيذ المشروع في 14 حزيران من هذا العام، وخلال هذه المدة القصيرة أُنجز 40% من المشروع، حيث يعمل فيه نحو ألفي موظف و600 آلة ومعدة مختلفة.

وأضاف: يبلغ طول الطريق المزدوج 16 كيلومتراً، فيما يصل عرض كل مسار إلى 10.75 متراً، ويتضمن المشروع خمسة جسور، أحدها نفق، إضافةً إلى 50 مجرى مياه صندوقي بأحجام وأطوال مختلفة.

أما بخصوص موعد إكمال المشروع، فقد أوضح عبد الخالق: وفقاً لخطتنا، فإن غالبية الجزء الأيسر من الطريق ستُنجز بحلول منتصف تشرين الثاني مع طبقتي الإسفلت الأساس، وسيُفتح أمام المواطنين. وبعدها، ومع اكتمال الجزء الأيمن، سيتم تنفيذ الطبقة الثالثة من الإسفلت في الجزء الأيسر.

وكشف مدير مشاريع الطرق في شركة "هيمن گروپ" أيضاً أنه بالتوازي مع طريق كسنزان – گومەسبان، يتم تنفيذ مشروع طريق دربندي گومەسبان مروراً بسماقولي والتفافاً حول السد، ومن المقرر أن يُفتتح في تشرين الثاني المقبل أمام حركة السير.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً في طريق هاورازە نفطە، مؤكداً أنه مع إنجاز هذا المشروع لن يبقى هذا المنحدر الخطير الذي شهد في السابق عشرات الحوادث المرورية وحالات الوفاة.