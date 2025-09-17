انخفاض صادرات إيران إلى العراق بنسبة 25 بالمائة خلال خمسة أشهر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، انخفاض صادرات إيران إلى العراق بنسبة كبيرة، حيث انخفضت بنسبة الربع على أساس سنوي في الأشهر الخمسة بين 22 آذار و22 أغسطس وفقا لبداية السنة الإيرانية، لتبلغ 3.7 مليار دولار فقط، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس الغرفة، يحيى آل إسحاق، إن "صادرات إيران إلى العراق انخفضت بنحو 24% من حيث الحجم على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين طن".

مشيراً إلى أن "الصادرات الإيرانية إلى العراق قد تنتعش في النصف الثاني من العام التقويمي الذي ينتهي في مارس/آذار".

وتوقع إسحاق أن تبلغ الصادرات إلى العراق بما في ذلك الشحنات غير المسجلة لدى الجمارك الإيرانية ووزارة النفط، نحو 14 مليار دولار.

لافتاً إلى أن "الصادرات إلى العراق شكلت نحو 18% من إجمالي صادرات إيران في الأشهر الخمسة حتى أواخر أغسطس/آب.

وأضاف أن صادرات العراق إلى إيران بلغت 176 مليون دولار فقط خلال الفترة أبريل/نيسان وأغسطس/آب الماضيين.

من جانبه، قال رئيس مكتب غرب آسيا في منظمة ترويج التجارة الإيرانية عبد الأمير رابهاوي إن صادرات الغاز الإيراني إلى العراق انخفضت بنسبة تزيد عن 40% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى أغسطس لتصل إلى 950 مليون دولار.