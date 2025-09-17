صحة السليمانية تعلن حل أزمة الأدوية والجراحة في مستشفيات المحافظة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيهٍ من الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية، عن بدء تخصيص الأموال اللازمة بشأن حل أزمة الجراحة والأدوية ونقص المستلزمات الطبية في المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أنه بموجب هذا القرار، فإن مشكلة نقص الجراحة والأدوية والمستلزمات الطبية في السليمانية قد انتهت وتمت معالجتها حتى نهاية هذا العام.

وكانت أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب مشكلة العمليات الجراحية في مستشفيات السليمانية، قد استمرت لفترة طويلة وأثرت سلباً على واقع القطاع الصحي في المحافظة.

وأدت هذه الأزمة إلى معاناة عدة مستشفيات رئيسية، بينها مستشفى هيوا للأمراض السرطانية، ومستشفى الولادة، ومستشفى الدكتور جمال أحمد رشيدي للأطفال، إضافة إلى أقسام تخصصية كأمراض القلب وبنك الدم، من عجز حاد في تلبية احتياجاتها الطبية.