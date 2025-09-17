إحداهن مجهولة المصير.. الفصائل المسلحة تختطف فتاتين كورديتين على طريق حلب - قامشلو

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أقدم عناصر من الفصائل السورية المسلحة في سوريا، المتواجدة على طريق حلب والمحافظات الشرقية، المتواجدة في بلدة دير حافر التابعة إلى منطقة السفيرة، بتاريخ 13/09/2025 على خطف الفتاة الكورديةهيفاء عادل طيار 25 عاماً، من أهالي قربة خراب عطو _ ريف كوباني، دون ذكر الأسباب أثناء عودتها من منطقة كوباني بإتجاه مدينة حلب لزيارة ذويها المقيمين في حي الشيخ مقصود، وتم اقتيادها الى جهة مجهولة دون معرفة مصيرها حتى الآن .

وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين، قامت نفس المجموعات المسلحة على خطف الفتاة الكوردية نورمان جلال سرحان 30 عاماً، من أهالي ديريك وهي تحمل الجنسية الألمانية، وذلك أثناء ذهابها من حلب الى ديريك في زيارة عائلية.

و ناشدت عائلتي الفتاتين الجهات الأمنية المعنية في بلدة دير حافر بالكشف عن مصيرهن، وسط مخاوف الأهالي من قطاع الطرق، والعصابات المسلحة التي تنشئ الحواجز العسكرية والأمنية في البلدة

من جهتها ناشدت المنظمة، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بالجمهورية السورية، بالضغط لكشف مصير المختطفتين، وحث السلطات السورية على ملاحقة الجناة من العصابات المسلحة، وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم .

ووفقاً لنشطاء، الفتاة نورمان متواجدة لدى فصيل العمشات، الذي طالب عائلتها بمبلغ 150 ألف دولار مقابل تحريرها، وبعد الضغوطات وانتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا الفصيل المسلح خطف الفتاة لارتباطها بقوات سوريا الديمقراطية، فيما لايزال مصير هيفاء مجهولاً.