مقتل 50 سودانياً على الأقل قبالة ليبيا في حادث غرق الأحد

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن 50 مهاجراً سودانياً على الأقل لقوا حتفهم الأحد في حادث غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا، فيما أمكن إنقاذ 24 آخرين.

وقال مصدر بالمنظمة الدولية للهجرة لوكالة فرانس برس "وقع الحادث المأساوي عندما اندلع حريق في قارب مطاطي كان يقل 75 مهاجراً سودانياً"، انطلق من طبرق باتجاه اليونان.

وأضاف المصدر أن "50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم".

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة "رعاية طبية فورية لإنقاذ حياة الناجين الـ 24"، لافته إلى "نقل المحتاجين إلى مرافق متخصصة". هذا ودعت المنظمة الدولية للهجرة، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه المآسي في البحر".

وتشهد سواحل ليبيا باستمرار، حالات غرق قوارب المهاجرين، ولقي ما لا يقل عن 60 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، حتفهم بعد غرق قاربين قبالة ليبيا منتصف هذا العام، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى منذ بداية العام الجاري 456 شخصاً قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم" بسبب "ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية".

كما أكدت المنظمة اعتراض 17 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، بما في ذلك 1516 امرأة و586 طفلاً.