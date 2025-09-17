هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتهجير السكان قسراً في جنوب سوريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء القوات الإسرائيلية بتهجير سكان قرى في جنوب سوريا قسراً، وهي منطقة تطالب إسرائيل أن تكون منزوعة السلاح، في وقت تسعى دمشق إلى التوصل لتفاهمات أمنية مع الدولة العبرية.

أتى ذلك بينما أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن اعتقال القوات الإسرائيلية لأربعة أشخاص في جنوب سوريا الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنهم تورطوا في "أنشطة إرهابية"، وغداة إعلان الخارجية السورية أن دمشق تعمل مع واشنطن على التوصل إلى "تفاهمات أمنية" مع إسرائيل.

وأورد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن "القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 ارتكبت سلسلة من الانتهاكات ضد السكان".

ونقلت المنظمة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن أنشطته "تتوافق مع القانون الدولي" وإنه يعمل في جنوب سوريا "لحماية مواطني دولة إسرائيل".

وبعيد إطاحة تحالف فصائل مسلّحة حكم الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد نزاع استمر حوالى 14 عاماً، تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجولان والتي أقيمت بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

كذلك، شنّت الدولة العبرية مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، قائلة إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

وأعلنت مراراً تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص تشتبه بقيامهم بأنشطة "إرهابية" في الجنوب السوري.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها "صادرت القوات الإسرائيلية المنازل وهدمتها، وحرمت السكان من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، واحتجزت السكان تعسفاً ونقلتهم إلى إسرائيل".

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع السكان المحليين وقامت بمراجعة صور ومقاطع فيديو وتحليل صور أقمار اصطناعية.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي الأربعاء بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة شبان من قرى تقع في المنطقة العازلة أو بمحاذاتها في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا خلال "حملة دهم وتفتيش نفذها فجر اليوم طالت عدداً من المنازل".

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته رداً على سؤال مكتب فرانس برس بالقدس إن قواته أوقفت خلال الليل "عدداً من الأفراد المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية استهدفت" قواته "في عدة مناطق من سوريا".

وأضاف "جرى نقل المشتبه بهم لمزيد من الاستجواب داخل الأراضي الإسرائيلية".

ومطلع أيلول/سبتمبر، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت سبعة أشخاص من المنطقة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "أوقفت عدداً من الأشخاص يُشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية ...في جنوب سوريا".

وأعلنت سوريا الثلاثاء، بدعم من الولايات المتحدة والأردن، عن خريطة طريق لإرساء المصالحة في محافظة السويداء في جنوب البلاد ذي الغالبية الدرزية وشهدت أعمال عنف في تموز/يوليو.

وتشمل خريطة الطريق عدة خطوات من بينها أن "تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري"، وفق ما أورد بيان للخارجية السورية.

وقال مسؤول عسكري سوري مفضّلاً عدم كشف هويته لفرانس برس الثلاثاء إن "القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري"، موضحاً أن العملية "بدأت منذ شهرين".

المصدر: فرانس برس