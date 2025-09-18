سان جيرمان يضرب بقوة... وفوز قاتل لليفربول

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ضرب باريس سان جيرمان الفرنسي بقوة ووجه إنذارا مبكرا لكل من يفكر بإزاحته عن عرش دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه أتالانتا الإيطالي 4-0، الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة التي شهدت فوزا مثيرا لليفربول الإنجليزي في الرمق الأخير على أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2، وتفوق بايرن ميونيخ الألماني على تشيلسي الإنجليزي 3-1.

على ملعب بارك دي برانس ورغم افتقاده لعنصرين مؤثرين بسبب الإصابة هما عثمان ديمبيليه وديزيريه دويه، لم يجد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي صعوبة في كسب اختباره الأول كحامل للقب، وذلك بعد 3 أشهر ونصف على تتويجه بطلا لأول مرة بفوزه 5-0 في النهائي على الفريق الإيطالي الآخر إنتر الذي بدأ مشواره بالفوز خارج الديار على أياكس الهولندي بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي ماركوس تورام برأسيتين إثر ركلتين ركنيتين نفذهما التركي هاكان تشالهانأوغلو (42 و47).

وعلى ملعب أنفيلد، واصل ليفربول سلسلة انتصاراته وحقق الخامس على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2 في أول ظهور للصفقة القياسية البريطانية، السويدي ألكسندر أيزاك مع الريدز.

وعاد أتلتيكو إلى المربّع الأول، إذ كان بدأ الموسم بخسارة فتعادلين قبل تحقيقه الفوز الأول السبت الماضي.

ولم يُمهل ليفربول ضيفه أكثر من ست دقائق ليسجل هدفين، الأول عبر الاسكتلندي أندي روبرتسون الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة، بعدما غيّر مسار تسديدة صلاح من ركلة حرة مباشرة نحو شباك الحارس السلوفاكي يان أوبلاك الذي أُفسدت فرحته بخوضه 500 مباراة مع أتلتيكو ضمن مختلف المسابقات.

وأضاف صلاح الثاني بعد دخوله بين المدافعين واستلامه كرة من الهولندي راين خرافنبرخ سددها في المرمى (6).

لكن أتلتيكو قلّص الفارق عبر ماركوس لورينتي بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من الإيطالي جاكومو راسبادوري (45+3).

وعاد لورينتي ليسجل الثاني بتسديدة من على مشارف المنطقة تغيّر مسارها بعدما ارتطمت بالبديل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (81).

وواصل ليفربول عناده وسجل هدف الفوز في الدقائق العشر الأخيرة للمباراة الرابعة تواليا، عبر قائده الهولندي فيرجيل فان دايك من رأسية متابعا ركنية نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي (90+2).

وبعد الهدف طُرد مدرب أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي بدا أنه دخل في شجار مع جمهور ليفربول المحتفل.

وقاد هاري كين فريقه بايرن إلى الفوز على ضيفه تشيلسي 3-1، وذلك بتسجيله في مواجهته الـ17 مع النادي اللندني هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 27 والثاني في الشوط الثاني (63) بعدما تقدّم فريقه بهدف تريفو شالوباه بالخطأ في مرماه (27)، فيما سجل كول بالمر هدف تشلسي الوحيد (29).

ويواصل بايرن بدايته المذهلة هذا الموسم، بعد تحقيقه لقب الكأس السوبر المحلية وثلاثة انتصارات في الدوري وانتصار في الكأس.

في المقابل، تلقى تشلسي بطل مونديال الأندية، خسارته الأولى منذ سقوطه أمام فلامنغو البرازيلي 1-3 في المسابقة العالمية في 20 حزيران/يونيو.

وتقدّم بايرن حين سجّل شالوباه هدفا بالخطأ في مرماه في محاولته اعتراض عرضية الفرنسي ميكايل أوليسيه (20).

وأضاف كاين الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من قبل الإكوادوري مويسيس كايسيدو (27).

وأفسد بالمر احتفال الحارس مانويل نوير بكونه أصبح أكبر لاعب (39 عاما و174 يوما) في تاريخ بايرن يشارك في مباراة ضمن دوري الأبطال، حين قلّص الفارق من هجمة مرتدة وكرة وصلته من الفرنسي مالو غوستو، وضعها بقوة إلى يمين نوير (29).

لكن كاين أعاد فارق الهدفين بتسديدة جميلة إلى أقصى يسار الحارس الإسباني روبرتو سانشيس (63).