4 فوائد صحية لشرب القهوة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ترتبط القهوة بفوائد صحية كثيرة تتجاوز منح الطاقة، من دعم صحة الأمعاء إلى المساعدة في فقدان الوزن، قد يكون للقهوة منافع أكثر مما نتوقع. إليكم 4 فوائد صحية للقهوة وفق موقع فيري ويل هيلث (verywellhealth):



1- تساعد على العيش لفترة أطول

أظهرت الأبحاث أن استهلاك كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة السوداء المحتوية على الكافيين يومياً قد يقلل من خطر الوفاة والأمراض القلبية الوعائية.

وبيّنت الدراسة أن المشاركين الذين شربوا كوباً واحداً على الأقل من القهوة يومياً انخفض لديهم خطر الوفاة لأي سبب أو بسبب أمراض القلب بنسبة 16ف ي المائة، بينما خفّض شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب الخطر بنسبة 17 في المائة. لكن إضافة السكر أو الحليب أو الكريمة تلغي هذه الفوائد؛ إذ وجدت الدراسة أن نسبة انخفاض خطر الوفاة في هذه الحالة بلغت 14 في المائة.

2- تدعم صحة الأمعاء

تدعم القهوة ميكروبيوم الأمعاء (مجتمع البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي). فقد وُجد أن الأشخاص الذين يشربون القهوة (العادية أو الخالية من الكافيين) لديهم مستويات أعلى من بكتيريا Lawsonibacter asaccharolyticus، المرتبطة بزيادة مستويات حمض الكوينك، وهو مضاد أكسدة يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

كما أن البوليفينولات الموجودة في القهوة قد توفر تأثيراً مشابهاً للبريبايوتك عبر تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهي مركبات نباتية يمكن أن تحسّن الهضم. كما يرتبط تنوع ميكروبيوم الأمعاء بحركات أمعاء منتظمة.

3- تساعد على فقدان الوزن

شرب القهوة وحده لن يؤدي إلى خسارة الوزن، لكنه قد يسهم في تحسين عملية الأيض عبر:

حرق المزيد من السعرات الحرارية: بعد شرب القهوة، يزداد معدل الأيض بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و20 في المائة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

زيادة تكسير الدهون: أثبتت الدراسات أن القهوة تحسّن بشكل ملحوظ عملية تكسير الدهون في الجسم، خاصة لدى الأشخاص ذوي الوزن النحيف مقارنةً بالمصابين بالسمنة.

تقليل الشهية: شرب القهوة قبل الوجبة قد يقلل كمية السعرات الحرارية المستهلكة بنحو 20 في المائة عند الرجال، لكن ليس عند النساء.

4- قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يمكن أن يساعد شرب القهوة بانتظام في حماية القلب وخفض خطر الإصابة بأمراض مزمنة. ومن أبرز الحالات الصحية التي قد تفيد فيها القهوة: مرض باركنسون، وداء السكري من النوع الثاني، و سرطان الكبد، وسرطان القولون، والسكتة الدماغية وقصور القلب.