بعد تأخر الأمطار.. أول تساقط للثلوج في شرق كوردستان ينعش آمال السكان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بعد مرور أكثر من شهرين على بداية فصل الخريف، شهدت مناطق عدة في شرق كوردستان(ايران)، خلال الساعات الأخيرة أول موجة خفيفة من الثلوج والأمطار، في حدث اعتبره الأهالي بارقة أمل بعد سنوات من الجفاف وتراجع الموارد المائية.

وشملت موجة الهطول قرية مايينبڵاغ التابعة لمدينة تيكاب في محافظة أورمية، حيث أعرب سكان المنطقة عن ارتياحهم لوصول الأمطار المتأخرة. وقال بعض الأهالي إن ما تشهده القرية يعدّ “نعمة طال انتظارها” بعد أن جفّت الأرض والآبار تماماً خلال الأشهر الماضية.

وأكد سكان محليون أن القرية عانت من نقص شديد في المياه، لدرجة أن الأراضي الزراعية تضررت بشكل كبير وتوقفت أعمال الزراعة الموسمية، بينما لم يعد المتوفر من مياه الشرب يتجاوز ساعة واحدة يومياً.

وقال حسين مولودي، وهو من سكان مايينبڵاغ، لـ كوردستان24 إن الجفاف أدّى إلى جفاف ينابيع القرية وآبارها، مشيراً إلى أن الأهالي يعيشون على إمداد مائي محدود للغاية.

كما طالب علي بريزن، أحد أهالي القرية، الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة المياه وتحسين الإمدادات.

وفي السياق ذاته، ذكر كل من حسين كاكايي ونوبخت معروف من سكنة المنطقة أن وشح الأمطار خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية أثّر بشكل مباشر على حياة الأهالي والزراعة، وتسبب في أزمة مياه مستمرة بلغت ذروتها هذا العام مع التأخر الكبير في تساقط الأمطار.

ويشهد شرق كوردستان وإيران عموماً حالة جفاف ممتدة منذ عدة سنوات، فيما تراجعت كميات الأمطار والثلوج بشكل واضح خلال الموسم الحالي، ما انعكس على مستوى السدود والبرك المائية ورفع من صعوبة توفير مياه الشرب للأهالي.

تقرير: كوردستان24