مرض "التقرح البكتيري" يفتك بأشجار الجوز في "بالكايتي" ويهدد آلاف الدونمات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- انتشر مرض زراعي يصيب أشجار الجوز في منطقة "بالكايتي" التابعة لقضاء جومان، بادارة سوران المستقلة باربيل، مما تسبب في جفاف أجزاء كبيرة من الأشجار وأثار قلق المزارعين في المنطقة التي تشتهر بإنتاج أجود أنواع الجوز.

أفاد "جبار رسول"، وهو مزارع من قرية "خوشكان" التابعة لقضاء جومان ويمارس البستنة منذ أكثر من 30 عاماً، بأنه لم يشهد مثل هذا المرض من قبل.

وقال رسول لكوردستان 24: "في الصيف الماضي، لاحظت أن أجزاء من الشجرة تيبست فجأة بينما بقي الجزء الآخر سليماً ومخضراً. لقد فحصت الأشجار بحثاً عن ديدان أو آفات في اللحاء، لكنني لم أجد شيئاً. من بين حوالي 100 شجرة جوز، أصيبت ثلاث أشجار بهذا اليباس المفاجئ".

التشخيص العلمي وأسباب الانتشار

من الناحية العلمية، تم تشخيص المرض على أنه "التقرح البكتيري" (Bacterial Canker)، وهو مرض معدٍ يشكل خطراً على بساتين الجوز في المنطقة.

وأوضح الخبير الزراعي، سالار أحمد، لكوردستان 24 طبيعة المرض قائلاً: "المرض المنتشر في حدود منطقة بالكايتي يُعرف بالتقرح البكتيري، أو ما يسمى بسرطان البكتيريا. ينتقل هذا المرض نتيجة استخدام أدوات التقليم الملوثة من شجرة إلى أخرى، أو حتى عن طريق الرياح".

وأضاف أحمد بخصوص سبل الوقاية: "يمكن استخدام مواد نحاسية أو طلاء جذوع الأشجار بمواد خاصة لمنع دخول البكتيريا أو الحشرات المسببة للمرض إلى داخل الشجرة".

تهديد اقتصادي

بحسب إحصائيات زراعة جومان، تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالجوز في منطقة "بالكايتي" حوالي 2000 دونم. ويقف المزارعون عاجزين أمام هذا المرض الذي لم يتم السيطرة عليه بشكل كامل حتى الآن.

ويؤكد المختصون إلى أن "التربة الخصبة والمناخ الملائم جعلا من المنطقة بيئة مثالية لإنتاج محاصيل متميزة، وخاصة الجوز، إلا أن تفشي هذا المرض يهدد بإلحاق أضرار مادية كبيرة بقطاع الزراعة في المنطقة ما لم يتم تداركه والحد من انتشاره".

تقرير: طيفور محمد – كوردستان24 – قضاء جومان، اربيل