طقس العراق.. أجواء صحوة وتباين في درجات الحرارة

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في دهوك 15 والسليمانية 17 وأربيل 20، ونينوى 21، والأنبار 22، وكركوك وصلاح الدين 23، وبغداد وديالى والنجف الأشرف 24، وكربلاء المقدسة وواسط والديوانية 25، وبابل وميسان وذي قار والمثنى 26، والبصرة 27".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وأشار الى أن " طقس يوم الاثنين سيكون غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ويكون صحواً في المنطقة الوسطى مع فرصة لحدوث زخات مطر خفيفة في الاقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وبين أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم".