قتيلان في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية والأردن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قتل شخصان، اليوم الخميس، في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية والأردن، وفقاً لجهاز الإسعاف الإسرائيلي والجيش.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء إن الرجلين اللذين يبلغان نحو 20 و60 عاماً وأصيبا في الحادث الذي وقع عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، توفيا متأثرين بجروحهما.

وأورد الجيش أنه يدرس تفاصيل الحادث.

ونقلت نجمة داوود الحمراء عن أحد مسعفيها قوله "واصلنا تقديم الرعاية الطبية بما في ذلك محاولات الإنعاش، واضطررنا في نهايتها للأسف إلى إعلان وفاتهما".

وأضافت خدمة الطوارئ "تم تحييد الإرهابي على يد القوات الأمنية".

وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة أن المهاجم أردني وصل إلى المعبر في شاحنة يقودها تحمل مساعدات إلى غزة، ثم فتح النار على اشخاص وطعنهم أيضاً.

وعرضت القناة صوراً لسكين وبندقية على الأرض ملطختين بالدماء.

وفي أيلول/سبتمبر 2024، أطلق سائق شاحنة أردني النار على ثلاثة حراس إسرائيليين وقتلهم عند المعبر، قبل أن يقتل بدوره.

المصدر: فرانس برس