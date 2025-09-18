وزارة الأوقاف في كوردستان تمدد فترة تسجيل أسماء الحجاج

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، تمديد فترة تسجيل أسماء الحجاج.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "حرصاً على إتاحة فرصة أوسع لمواطنينا الأعزاء، وبناءً على توجيه معالي الدكتور بشتيوان صادق وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وبالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات، تم تمديد مدة تسجيل أسماء الحجاج حتى تاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2025، إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً".

وأكدت الوزارة أن "فترة التسجيل ستُختتم بعد هذا الموعد ولن يتم تمديدها مرة أخرى"، مشيرةً إلى أن هذا القرار "يُعد فرصةً لمن لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في النظام الجديد".