مقتل عنصر في قوات الباسيج في جنوب شرق إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل عنصر في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، في هجوم في جنوب شرق البلاد، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقال الحرس الثوري في بيان بثّه التلفزيون الرسمي إنه "قُتل على يد جماعة إرهابية في مدينة إيرانشهر، بمحافظة سيستان بلوشستان".

ولم يكشف اسم "المجموعة الإرهابية".

وقُتل ثلاثة شرطيين في هجوم آخر استهدف سيارة شرطة في المحافظة نفسها الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتشهد محافظة سيستان بلوشستان، المنطقة المحرومة في جنوب شرق البلاد، اشتباكات بانتظام بين قوات الأمن ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات سنية متطرفة ومهربي مخدرات.

والباسيج هي قوة تطوعية يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.