جمع الكتب القديمة لإعادة تدويرها: مبادرة بيئية جديدة من وزارة التربية في كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام البرامج والطباعة والنشر في وزارة التربية بحكومة إقليم كوردستان، سرتيب حسن، عن طباعة 22 مليون كتاب جديد للعام الدراسي الحالي، والتي سيتم توزيعها على الطلاب مع انطلاق الدراسة.

وقال حسن لموقع كوردستان24، اليوم الخميس، إن جميع الكتب القديمة للسنوات السابقة، وفقاً لعقد الوزارة، ستُعاد إلى المخزن المركزي.

وأضاف أنه بعد جمع الكتب القديمة، ستطرح في مناقصة لتسليمها لشركة متخصصة بإعادة التدوير لاستخدامها مرة أخرى كمادة خام.

وأوضح أن الكتب الجديدة ستغطي جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وأكد أن طباعتها تمت في أفضل دور النشر بدولة الإمارات وبجودة عالية، مع إدخال تغييرات كبيرة على عدد من البرامج الدراسية.

وفي وقت سابق، قال سرتيب حسن إن التغييرات في المناهج الدراسية شملت نشر كتابين جديدين في علم النفس للمرحلة الثانوية.

وأضاف أن الكتابين يركزان على موضوعات تهم المراهقين، مثل عقوبات الاستخدام السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، وطرق الحماية من الاختراق، والقضايا الاجتماعية المعاصرة، إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالعصر.