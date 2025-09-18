الإمارات تبدي اهتماماً بتوسيع استثماراتها الزراعية في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحثت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان مع القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في المجال الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم، الدكتور محمد شكري، مع القنصل العام بالإنابة، الشيخة بشير فرحان، حيث أكدت الأخيرة رغبة الإمارات في الدخول بمشاريع استثمارية زراعية داخل الإقليم.

وأكد شكري من جانبه استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات القانونية والفنية التي من شأنها تشجيع المستثمرين الإماراتيين على توسيع نشاطهم في كوردستان.

كما اتفق الجانبان على تنظيم منتدى اقتصادي واستثماري مشترك بين الجانبين في العاصمة أربيل خلال شهر ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات.