الداخلية الاتحادية: لا صحة لتجاوز أي قوة عراقية الحدود مع سوريا

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الخميس، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن دخول قوة عراقية إلى الأراضي السورية، مشددةً على أن الحدود بين البلدين مؤمَّنة بشكل كامل وتخضع لرقابة صارمة.

وقال بيان للوزارة، إنها "تابعت ما نُشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي خارج العراق، ومنها مقطع فيديو ادُّعي فيه أن قوةً عراقيةً تجاوزت الحدود العراقية إلى داخل الأراضي السورية ثم عادت لاحقاً".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تنفي بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، وتنفي نفياً تاماً حدوث أي تجاوز من قِبل أي قوة لخط الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية".

وأوضح البيان أن "الحدود العراقية – السورية ممسوكة بإحكام من قبل قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية، وأن إجراءات الضبط والسيطرة الميدانية مطبَّقة على مدار الساعة بكفاءة عالية، وبمتابعة وإشراف عملياتي دقيق يضمن احترام خط الحدود الدولية".

وشددت الوزارة على أن "تحركات القطعات تتم حصراً داخل الأراضي العراقية وفق التعليمات النافذة ومبادئ حسن الجوار".