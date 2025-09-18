زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، مساء الخميس، شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يقع على بعد 128 كيلومتراً شرق مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي في شبه الجزيرة.

وأشارت في بيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 7.8 درجات.

ولم يُعرف على الفور ما إذا تسبب الزلزال في أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

يذكر أن المنطقة شهدت زلزالين بقوة 8.8 درجات في 30 يوليو/ تموز الماضي، و7.4 درجات في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري.

المصدر: الأناضول