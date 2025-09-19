التحالف الدولي يعزز وجوده العسكري في غرب كوردستان

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ان التحالف الدولي يعزز مواقعه في المنطقة، مشيرة الى وصول تعزيزات عسكرية اضافية الى قاعدة التحالف الدولي في مدينة الشدادي بريف الحسكة.

وأفاد مصدر عسكري من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، "ان قوات التحالف الدولي جلبت تعزيزات عسكرية اضافية الى قاعدة الشدادي، شملت أكثر من خمسة عشر شاحنة ومركبة مدرعة، وقد دخلت القاعدة العسكرية".

وأضاف المصدر، "ان قوات التحالف الدولي نفذت عملية عسكرية على طريق الخرافي الذي يربط بين مدينتي دير الزور والحسكة"، مشيرا الى، "ان طائرات حربية وطائرات مسيرة قدمت الدعم الجوي في العملية".

وتجري قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي عملية أمنية في غرب كوردستان، تستهدف خلايا تنظيم داعش الارهابي في المنطقة.

ففي شهر آب الماضي، تمكنت وحدات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من التحالف الدولي، من تنفيذ عملية أمنية في بلدة الهول بريف الحسكة، استهدفت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" كانت تنشط في نقل وإدارة الموارد المالية واللوجستية لصالح "التنظيم".

العملية سفرت عن اعتقال عنصرين من أفراد الخلية، وتم اقتيادهما إلى جهة أمنية.

وتأتي هذه العملية في إطار استمرار الحملات الأمنية المشتركة بين قسد والتحالف الدولي، لملاحقة فلول التنظيم، وخلاياه النشطة في مناطق شمال وشرق سوريا، ضمنهت غرب كوردستان.

وفي 8 آب الماضي، نفذت وحدات العمليات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من طيران التحالف الدولي، عملية أمنية في منطقة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال شخصين متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ووفق المعلومات الميدانية، فإن العملية استهدفت خلية تنشط في مجال نقل وتوزيع الأسلحة ضمن شبكات التنظيم، حيث جرت المداهمة فجرًا وسط تحليق مكثف لطيران التحالف، دون تسجيل اشتباكات تُذكر.