برشلونة يعبر منعطف نيوكاسل بثنائية.. والسيتي يقهر نابولي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أثبت الإنجليزي ماركوس راشفورد قيمته وقاد برشلونة الإسباني إلى الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 الخميس على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم المنتقل من مانشستر يونايتد بالإعارة، هدفي الفوز في الدقيقتين 58 و67 تحت أنظار مدرب المنتخب الوطني، الألماني توماس توخل، فيما قلّص أنتوني غوردون النتيجة (90).

وكان راشفورد (27 عاما) يبحث عن هدفه الرسمي الأول مع العملاق الكاتالوني بعد أربع مباريات في الدوري، علما أنه سجل لإنجلترا في مرمى صربيا خلال هذه الفترة.

وتابع برشلونة انطلاقته الجيدة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في الدوري وتعادل، في حين تواصلت النتائج المتذبذة لدى نيوكاسل منذ خسارته مهاجمه الأبرز السويدي ألكسندر أيزاك لصالح ليفربول، حيث اكتفى بفوز واحد في خمس مباريات.

واستهل مانشستر سيتي مشواره بانتصار مقنع على نابولي الإيطالي منقوص العدد 2-0، في مواجهة شهدت عودة البلجيكي كيفن دي بروين إلى ملعبه القديم وسط احتفاء جمهوره السابق به.

سجّل لأصحاب الأرض النروجي إرلينغ هالاند (56) والبلجيكي جيريمي دوكو (65).

ووصل العملاق النرويجي إلى هدفه الخمسين في 49 مباراة خاضها في دوري الأبطال مع سالزبورغ النمسوي وبوروسيا دورتموند الألماني وسيتي، وأصبح بذلك أسرع لاعب بلوغا هذا العدد من الأهداف في تاريخ البطولة.

ولعب بطل الدوري الإيطالي منقوصا بعد طرد قائده جوفاني دي لورنتسو لإعاقته هالاند المنفرد (21).

بدوره قلب أينتراخت فرانكفورت الألماني تأخره أمام غلطة سراي التركي 0-1 إلى انتصار 5-1.

وافتتح الفريق التركي التسجيل عبر يونس أكغون (8)، وردّ أصحاب الأرض بأهداف الكولومبي دافينسون سانشيس (37 بالخطأ في مرمى فريقه) والتركي جان يلماز أوزون (45+2) ويوناثان بوركارت (45+4 و66) وأنسغار كنوف (75).

وفي أطول رحلة سفر في تاريخ دوري الأبطال، سافر كايرات 6.907 كلم إلى لشبونة ليتجرّع خسارة ثقيلة ومتوقّعة أمام سبورتينغ البرتغالي 1-4 في أول مشاركة للنادي الكازاخستاني.

وبعدما أهدر الدنماركي مورتن يولمن ركلة جزاء لسبورتينغ 21، سجل ترينكاو هدفين (44 و65) وأضاف البديل البرازيلي أليسون سانتوس الثالث (67) وجيوفاني كويندا الرابع (68)، فيما ذلّل البديل البرازيلي إيدميلسون سانتوس الفارق (86).