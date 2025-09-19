مشروع سياحي بيئي جديد يرى النور على كورنيش أربيل القديم

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن قائمقام قضاء أربيل، نبز عبد الحميد، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، عن خطط حكومة إقليم كردستان لتحويل كورنيش أربيل القديم، الواقع بالقرب من حي "حصاروك"، إلى مشروع سياحي بيئي يهدف إلى تعزيز نظافة المدينة وجاذبيتها.

وفي تصريح خاص لـ "كردستان 24"، كشف عبد الحميد أن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خصص مبلغ ملياري دينار عراقي لمدة ثلاثة أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) لعام 2025، وذلك ضمن مساعي الحكومة لمنع تكرار حوادث الفيضانات في أربيل.

وأوضح قائمقام أربيل أنه خلال اجتماع لمحافظة أربيل بحضور الجهات المعنية، تم تشكيل لجان متعددة لتنفيذ الأعمال الأولية. وسيتم توزيع المبلغ المخصص من قبل رئيس الوزراء على جميع الجهات ذات الصلة، لتقوم كل منها بتنفيذ مهامها، ومن بين هذه الجهات: مديرية مجاري أربيل، مديرية ري أربيل، ومديرية صيانة وتعبيد الطرق في أربيل. كما تم وضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف عبد الحميد أن هذه الأموال تعتبر ميزانية طوارئ لتمكين الفرق من تنظيف المناهل والمجاري المائية، وكذلك مسارات مياه الأمطار، وتوفير المعدات اللازمة لسحب المياه المتجمعة تحت الجسور.

وفي سياق متصل، صرح قائمقام أربيل بأنه تم تنظيف وتوسيع أكثر من 350 كيلومتراً من الخنادق والقنوات المائية في محيط أربيل. كما تمت إزالة عشرات التجاوزات على حواف هذه الخنادق التي كانت تعيق تدفق مياه الأمطار، وتم معاقبة عدد من المخالفين. مؤكداً: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة خلال العامين الماضيين لضمان عدم تكرار حوادث الفيضانات التي أودت بحياة أشخاص في السنوات السابقة."

وأشار نبز عبد الحميد إلى أن بعض أصحاب المهن يتسببون في إعاقة مسارات المياه من خلال رمي النفايات في المناهل والمجاري المائية. ودعا إلى تعاونهم لتقليل خطر الفيضانات.

كما تطرق إلى مشكلة سوق بيع النفط والغاز، حيث توجد العديد من خزانات الوقود بالقرب من الخنادق. وكشف أنه تقرر في اجتماع أمس حل هذه المشكلة ورفع الخزانات، محذراً من أن من لا يلتزم سيتعرض للمساءلة.

وفيما يتعلق بمركز المدينة، أفاد قائمقام أربيل بأنه تم تكليف الفرق بالبدء في تنظيف المناهل وتحت الجسور. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات، خاصة في أسواق تيراوة وشيخللا، التي تضم مئات أصحاب المهن. وقال: "لكي نتمكن من تسهيل ودعم هؤلاء المهنيين، يجب عليهم الحفاظ على نظافة هذه الأماكن."

واختتم نبز عبد الحميد حديثه بالإعلان عن تشكيل لجان لتنظيم الأسواق، مؤكداً أنه سيتم إزالة أي بضائع تعيق المناهل أو مسارات المياه. وأشار إلى أن المشروع الجديد على كورنيش أربيل، بالقرب من بنجه حصاروك، سيتم تنفيذه وفقاً لخطة حكومية تركز على الجوانب البيئية والجوية والسياحية.