11 قتيلاً في تفجيرين في جنوب غرب باكستان

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أسفر تفجيران في إقليم بلوشستان المضطرب في باكستان عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

ويشهد إقليم بلوشستان الغني بالمعادن والواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران تصعيدا في الهجمات التي تواجها السلطات بحملة قمع شاملة.

الخميس، فجر انتحاري سيارة مفخخة في قافلة تضم مجموعة عسكرية رديفة للجيش في دشت، على الطرف الجنوبي الغربي من باكستان قرب إيران.

وقال مسؤولان في حكومة إقليم بلوشستان، إن خمسة أشخاص قتلوا بينهم ثلاثة جنود.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوش الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المسؤول في الحكومة الإقليمية، امتياز علي بلوش، إن انفجارا آخر قرب معبر حدودي أفغاني في الإقليم أسفر عن مقتل ستة عمال مساء الخميس.

ويخوض الانفصاليون تمردا منذ عقد ضد الجيش الباكستاني ويطالبون بإنهاء التمييز ضد شعب البلوش.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن حملة القمع شملت انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية التي شملت مدنيين.

وقُتل خمسة عشر شخصا هذا الشهر في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش في تجمع سياسي في العاصمة الإقليمية كويتا.