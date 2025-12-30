إيران تصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية"

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صنّفت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء البحرية الملكية الكندية "منظمة إرهابية"، وذلك ردا على تصنيف كندا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في العام 2024.

وقالت الوزارة في بيان إنّ الخطوة جاءت ردا على تصنيف أوتاوا الحرس الثوري منظمة إرهابية "بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأضاف البيان أنّ إيران "في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، تصنّف وتعلن البحرية الملكية الكندية منظمة إرهابية"، من دون تحديد تداعيات هذا التصنيف.

وفي 19 حزيران/يونيو 2024، صنّفت كندا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. ويمنع هذا القرار أعضاء هذه القوة من دخول الأراضي الكندية، كما يحظر على الكنديين التعامل مع أي من أعضاء الحرس الثوري أو مع المنظمة نفسها.

إضافة إلى ذلك، يتيح القرار مصادرة أي أصول يملكها الحرس الثوري أو أعضاؤه في كندا.

وتتهم كندا الحرس الثوري بـ"إظهار تجاهل مستمر لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلا عن استعداده لزعزعة النظام الدولي القائم على القانون".

ومن الأسباب وراء قرار أوتاوا، كان تحطّم الطائرة الأوكرانية "بي إس 752" التي أُسقطت بعد قليل على إقلاعها من طهران في كانون الثاني/يناير 2020. وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 176، بمن فيهم 85 مواطنا كنديا ومقيما دائما في كندا.

وأقرّ الحرس الثوري بأنّ قواته أسقطت الطائرة، ولكنه قال إنّ مراقبيه أخطأوا في اعتبارها هدفا معاديا.

وكانت أوتاوا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في العام 2012، واصفة إيران بأنّها "أكبر تهديد للسلام العالمي".

وأدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمتها للمنظمات الإرهابية في نيسان/أبريل 2019، كما قامت أستراليا بالأمر نفسه الشهر الماضي، متهمة إياه بتنفيذ هجمات على الأراضي الأسترالية.

AFP