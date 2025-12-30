كييف: روسيا لم تقدّم "أدلة معقولة" على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قالت كييف الثلاثاء إنّ موسكو لم تقدّم "أدلة معقولة" على اتهامها لها بشنّ هجوم بطائرات مسيّرة على مقر لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة روسيا بتقديم ادعاءات زائفة بهدف التأثير على سير عملية السلام.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا في منشور على منصة إكس، "مرّ يوم تقريبا ولم تقدّم روسيا أي دليل معقول على اتهاماتها لأوكرانيا بشنّ هجوم مزعوم على مقر إقامة بوتين. ولن تفعل ذلك، لأنّه لا يوجد أي دليل. لم يقع مثل هذا الهجوم".

وقال الكرملين إن مساعي أوكرانيا والإعلام الغربي لنفي الحادثة "مجنونة"، مشيرا إلى أن روسيا ليست مضطرة لتقديم أدلة على الهجوم المفترض نظرا إلى أن جميع المسيّرات أُسقطت.

ويأتي اتهام موسكو في لحظة مفصلية من الحرب المتواصلة منذ أربع سنوات.

وتفيد أوكرانيا بأنها وافقت على 90 في المئة من بنود خطة السلام التي وضعتها الولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة الضمانات الأمنية ما بعد الحرب، لكن روسيا ترددت في قبول اتفاق لا يمتثل إلى مطالبها.

وأعلن الكرملين الثلاثاء أنه "سيشدد" موقفه في المفاوضات ردا على الهجوم المفترض.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "بالنسبة للعواقب العسكرية، يعرف جيشنا كيف يرد وبماذا ومتى".

AFP