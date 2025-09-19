إستونيا تتهم روسيا بانتهاك "غير مسبوق" لمجالها الجوي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نددت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الجمعة، بانتهاك "جريء بنحو غير مسبوق" للمجال الجوي لإستونيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، نفذته ثلاث طائرات مقاتلة روسية.

وقالت الوزارة في بيان "حصل الانتهاك فوق خليج فنلندا، حيث دخلت ثلاث طائرات مقاتلة من روسيا الاتحادية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني (...) وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا قوله "انتهكت روسيا المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في ذاته. لكن اختراق اليوم، الذي نفذته ثلاث طائرات مقاتلة (...)، جريء بنحو غير مسبوق".

وأضاف الوزير على منصة "إكس"، "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال، ويجب معاقبتها بإجراءات سياسية واقتصادية سريعة".

وأشارت الوزارة الإستونية إلى أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الروسية للاحتجاج على هذا الانتهاك.

ووقعت الانتهاكات السابقة في 13 أيار/مايو، و22 حزيران/يونيو، و7 أيلول/سبتمبر.

وأوكلت مهمة مراقبة أجواء دول البلطيق إلى حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي يتناوبون على تنفيذ هذه المهمة إذ إنّ جميع هذه الدول داعمة بقوة لأوكرانيا، لكنها تفتقر إلى طائرات مقاتلة خاصة.

ومنذ آب/أغسطس، تولت القوات الجوية الإيطالية مهمة المراقبة.

وأكدت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت أن الناتو اعترض المقاتلات الروسية التي "انتهكت" المجال الجوي الإستوني الجمعة، منددة بـ"مثال جديد على السلوك الروسي الخطير".

وأضافت على منصة "إكس"، "في وقت سابق اليوم، انتهكت مقاتلات روسية المجال الجوي الإستوني. ردّ الناتو على الفور واعترض الطائرات الروسية".

ودانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة ما اعتبرته "استفزازاً بالغ الخطورة".

وقالت على منصة "إكس" "إنه الانتهاك الثالث للمجال الجوي للاتحاد الأوروبي في أيام، ويزيد من حدة التوترات في المنطقة".