الرئيس الفلسطيني سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو بعدما حرمته واشنطن من التأشيرة

منذ 4 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أجازت الجمعية العامة للامم المتحدة، اليوم الجمعة، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يشارك عبر الفيديو في الاجتماعات السنوية للمنظمة الأممية الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك بعدما حرمته الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة.

ورفضت واشنطن منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني ونحو 80 فلسطينياً هم أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية أو مسؤولون في السلطة الفلسطينية، كان مقرراً أن يشاركوا في اجتماعات الجمعية العامة والتي يتوقع أن تعترف دول عدة خلالها بدولة فلسطين.

وفي قرار أيده 145 عضواً مقابل اعتراض خمسة وامتناع ستة عن التصويت، أبدت الجمعية العامة "أسفها" لقرار واشنطن ودعت إلى إلغائه.

وللسماح للفلسطينيين بإسماع صوتهم، أجازت الجمعية العامة أن تبث مداخلة مسجلة لمحمود عباس خلال جلسة المناقشة العامة للدورة الثمانين والتي سيشارك فيها نحو 140 رئيس دولة وحكومة.

وبالنسبة إلى قمة الاثنين المخصصة لمستقبل حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، قررت الجمعية العامة أن يتمكن ممثلو السلطة الفلسطينية من المشاركة في كل المناقشات عبر تقنية الفيديو.

المصدر: فرانس برس