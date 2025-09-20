الدفاع المدني يعلن أن 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد الدفاع المدني في غزة وكالة فرانس برس الجمعة بأن 450 الف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية آب/اغسطس.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير إن "عدد المواطنين الذين نزحوا من غزة الى الجنوب بلغ 450 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية على مدينة غزة في آب/اغسطس الفائت".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي الذي يكثف دعواته الى إخلاء مدينة غزة، لفرانس برس إنه يقدر عدد الفلسطينيين الذين نزحوا منها منذ نهاية آب/اغسطس "بنحو 480 الفا".

وقال متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس ردا على سؤال بشأن عدد الأشخاص الذين فروا من المدينة منذ نهاية آب/أغسطس إن "التقديرات هي نحو 480 ألفا".

في آب/أغسطس أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأن عدد السكان المتواجدين في المدينة يبلغ نحو مليون نسمة.

وأفاد غزيّون كثر فرانس برس بأنهم يواجهون صعوبات في مغادرة مدينة غزة التي تتعرض لضربات إسرائيلية عنيفة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة.

المحور الرئيسي للوصول إلى الجنوب مكتظ بالساعين للتوجه إلى جنوب القطاع، لكن المدة التي يستغرقها ذلك والتكلفة تشكلان عائقا رئيسيا لهم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن السكان الذين يغادرون مدينة غزة سيجدون الطعام والخيام والأدوية في منطقة يصفها بأنها "إنسانية" في المواصي.

ومنذ بداية الحرب، شنّ الجيش الإسرائيلي الكثير من الغارات الجوية على مناطق أعلنها "إنسانية" و"آمنة" للسكان، مشيرا إلى أنّه يستهدف مقاتلي حماس المختبئين بين المدنيين.

وتحول القيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة والصعوبات في الوصول إلى العديد من المناطق دون تمكّن فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة من مختلف الأطراف.