إيران تتهم أمريكا باستنساخ مسيرات "شاهد" لضرب استقرار المنطقة وتوريط طهران

أربيل (كوردستان24)- اتهم المتحدث الرسمي باسم "مقر خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الجيش الأمريكي بتقليد واستنساخ الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز "شاهد"، واستخدامها في تنفيذ هجمات داخل دول المنطقة، مؤكداً أن الهدف من هذه العمليات هو توريط طهران وإثارة الفتنة بينها وبين دول الجوار.

وبحسب تصريحات المسؤول العسكري الإيراني، فإن الجيش الأمريكي ولجأ إلى "الحيلة والخداع" بعد ما وصفه بـ "إخفاقاته العسكرية والسياسية"، مشيراً إلى أن واشنطن قامت باستنساخ المسيرة الإيرانية "شاهد 136" وأطلقت عليها اسم "لوكاس".

وتأتي هذه الاتهامات في وقت كان فيه الجيش الأمريكي قد أعلن قبل نحو تسعة أشهر عن تطوير طائرة مسيرة انتحارية تُدعى "لوكاس"، مشيراً حينها إلى أن تقنيتها مستوحاة من مسيرة "شاهد" الإيرانية. وتفيد المعلومات بأن الولايات المتحدة استخدمت هذه المسيرة لأول مرة في الثالث من آذار/ مارس الجاري، ضمن عملية أُطلق عليها اسم "ملحمة الغضب" (Epic Fury) ضد أهداف إيرانية.

وشدد "مقر خاتم الأنبياء" على أن الجمهورية الإسلامية تعلن بوضوح وبشكل رسمي مسؤوليتها عن أي هجوم تنفذه، مؤكداً أن بنك أهدافها ينحصر فقط في "المصالح الأمريكية والإسرائيلية". ووصف المتحدث الهجمات التي استهدفت دولاً صديقة ومجاورة في الأيام الماضية بأنها "محاولة فاشلة لشيطنة القوات المسلحة الإيرانية".

وفي سياق التوترات الإقليمية، نفت إيران بشكل قاطع تنفيذ أي هجوم ضد تركيا، رغم إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) ووزارة الدفاع التركية عن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من داخل الأراضي الإيرانية. وقالت طهران: "لم نوجه أي صاروخ تجاه الجارة والصديقة تركيا".

كما نفت طهران صلتها بالهجوم الذي استهدف ميناء "صلالة" في سلطنة عمان، واصفة الحادث بأنه "مريب للغاية"، ومعلنة عن فتح تحقيق في ملابساته.

يُذكر أن دول الخليج تواجه منذ 28 شباط/ فبراير الماضي سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة. وفي حين تؤكد إيران أنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية فقط رداً على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن هذه العمليات تسببت بأضرار في البنية التحتية المدنية، شملت مطارات وموانئ ومباني سكنية، مما دفع دول الخليج إلى إدانة هذه الهجمات بشدة، مع التأكيد على حقها السيادي في الرد.