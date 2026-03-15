ستارمر يدرس إرسال آلاف المسيرات الاعتراضية للشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت صحيفة "التليغراف" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يرسل آلاف الطائرات المسيرة الاعتراضية إلى الشرق الأوسط.

وأضافت أن مسؤولين عسكريين يدرسون ما إذا كان نظام "أوكتوبوس" للطائرات المسيرة الاعتراضية، والذي يتم تصنيعه في المملكة المتحدة كي تستخدمه أوكرانيا ضد روسيا، يمكن استخدامه أيضا لتعزيز الدفاعات البريطانية ضد طائرات الإيرانية المسيرة.

وكان ترامب قال إنه يطلب من عدد كبير من الدول المتضررة من سلوك إيران العدائي المساعدة في تأمين "مضيق هرمز"، مؤكدا أن عدة دول وافقت على المساعدة في تأمين المضيق لكنه رفض تسميتها.

وأضاف: "لم تلتزم فقط، بل ترى أن هذه فكرة رائعة".