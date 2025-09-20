الولايات المتحدة تنهي الحماية المؤقّتة لآلاف السوريين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إلغاء وضع الحماية المؤقتة "تي بي إس" الممنوح لمواطنين سوريين يقيمون بالولايات المتحدة.

وفي بيان خطي صادر عن الوزارة، السبت، قالت تريشيا ماكلوغلين، نائبة وزير الأمن الداخلي، إن الظروف في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم.

وقالت إن القرار تم اتخاذه يوم الجمعة لإنهاء الوضع المؤقت الذي سمح لنحو 4 آلاف سوري بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمن.

واعتبرت أن سوريا "أصبحت منذ نحو 20 عامًا ملاذا للإرهاب والتطرف، وأن السماح للسوريين بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية"، وفق قولها.

كما منحت ماكلوغلين المواطنين السوريين المشمولين بالقرار مهلة 60 يومًا لمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلادهم.

وأوضحت ماكلوغلين أن الولايات المتحدة ستمنح في هذه المدة كل سوري يتقدم بطلب العودة إلى المؤسسات المعنية، تذكرة طائرة مجانية، ومبلغ ألف دولار، بالإضافة إلى فرصة للهجرة القانونية المحتملة مستقبلاً.

وحذرت أنه بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، سيتم اعتقال كل سوري كان مشمولاً بالحماية المؤقتة ولم يبدأ إجراءات الترحيل الطوعي، والقيام بترحليهم قسرًا، والتأكيد أنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة لاحقًا.

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف "الاستثنائية".

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي يتحرك فيه البيت الأبيض لجعل المزيد من المهاجرين في أميركا مؤهلين للترحيل.

وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحظون بالحماية من خلال وضع الحماية المؤقتة بشكل كبير إلى أكثر من مليون.

وقد أنهى ترامب بالفعل هذا الوضع بالنسبة للفنزويليين والهندوراسييين والهايتيين والنيكاراغويين والأوكرانيين وآلاف آخرين.