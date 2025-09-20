المرصد: مقتل سبعة مدنيين في قصف لقوات حكومية في شمال سوريا

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قُتل سبعة مدنيين السبت في قصف شنّته قوات حكومية في شمال سوريا في منطقة شهدت اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بمقتل خمس نساء وطفلين في قرية أم التينة في بلدة ديرحافر بريف حلب بقصف شنّه "عناصر من الجيش السوري".

فيما أعلنت مصادر أمنية في “قسد” عن ردها على مصادر النيران دون ورود معلومات عن خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وأشار المرصد السوري، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بالطيران المسيّر والأسلحة الثقيلة بين عناصر من “قسد” وآخرين من الجيش السوري، إثر استهداف عناصر الأخيرة، مواقع عسكرية تابعة لـ “قسد” في منطقة ديرحافر بريف حلب.