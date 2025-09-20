مراسل كوردستان24: اتفاق ثلاثي بين أربيل وبغداد والشركات النفطية خلال الأسبوع الجاري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24، مساء اليوم السبت 20 أيلول 2025، باقتراب موعد توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومةإقليم كوردستان، ووزارة النفط العراقية، وشركات الاستثمار النفطي، خلال اليوم المقبلين.

وصرح مصدر رفيع في وزارة النفط لمراسل كوردستان24 في بغداد: انه "هذا الأسبوع، سيشهد اجتماع بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة النفط العراقية، وشركات الاستثمار النفطي لتوقيع اتفاق".

النفط العراقية أعدت وزارة ردًا إيجابيًا على خطاب مجلس الوزراء العراقي، التي أُرسلت إلى الوزارة يوم الثلاثاء الماضي ليتم تقديمها إلى لجنة استشارية بشأن عقود النفط.

وعلم مراسل كوردستان 24: أن وزارة النفط العراقية قد وافقت على توقيع عقود النفط حتى يمكن تنفيذها، بحيث يتم تصدير النفط إلى إقليم كوردستان في الوقت المحدد فقط وبعد توقيع هذه العقود.

وقال: "اتفقت شركات النفط في إقليم كوردستان على مسألة صادرات النفط، بحيث يتم إنتاج 150،000 برميل من هذه الشركات من أصل 233،000 برميل من النفط المنتج، وسيستخدم 50،000 برميل للاحتياجات المحلية، وإذا تم التوصل إلى الاتفاق، فسيتم تسليم حوالي 100،000 برميل إلى شركة سومو، والتي ستستخدم للاحتياجات المحلية أو للتصدير عبر ميناء جيهان.

وفيما يتعلق بالرأي القانوني لمجلس الدولة: "رد مجلس الدولة على مجلس الوزراء العراقي يتعلق بالاتفاق الثلاثي، لأنه وفقًا لمصدر في مجلس الدولة، فقد وقعوا ردهم، وبات جاهزاً.

وأضاف أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي واستجاب مجلس الدولة، ستتم مناقشة مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

ووفقاً لمتابعات كوردستان24، فقد بدأت الاستعدادات الفنية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان منذ مطلع شهر أيلول/سبتمبر، واكتملت الأعمال يوم الاثنين الماضي.

وبحسب مصدر في حقل خورملة تحدث إلى كوردستان24، اليوم السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025، فقد جرى منذ بداية الشهر اختبار خط أنابيب نفط كوردستان من خورملة إلى كوركوسك، من خلال تنظيف الأنابيب، وصيانة المضخات، ومن ثم إجراء مراجعة شاملة لخزانات النفط كجزء من التحضيرات الفنية لاستئناف عملية التصدير، وقد اكتملت هذه الإجراءات.

وفي السياق ذاته، أصبحت جميع الترتيبات جاهزة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان من كوركوسك عبر شبكة الأنابيب إلى ميناء جيهان، بانتظار عقد الاجتماع الثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة النفط الاتحادية، وشركات إنتاج النفط، المقرر انعقاده قبل يوم الثلاثاء.

كما أشارت متابعات كوردستان24، إلى أن العاملين في كوركوسك أُبلغوا بأن عملية استئناف التصدير ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.