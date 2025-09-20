البيشمركة تنفذ عملية تفتيش واسعة في جبال قرجوغ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفذ لواء المشاة الثامن عشر التابع لوزارة البيشمركة، صباح اليوم السبت، عملية بحث وتفتيش واسعة في مناطق جبال قرجوغ، بإشراف العميد الركن سرود رئيس أركان فرقة المشاة الأولى.

وبحسب بيان إعلام الوزارة، "انطلقت العملية في الساعة السادسة صباحاً، وشملت تفتيش سلسلة جبال قرجوغ ومناطق القرى (خدرجيجة، حاجي شيخان، حسن بلباس، جغميرة) إضافة إلى منحدرات جبل قرجوغ، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية المواطنين من التهديدات الإرهابية".

وانتهت العملية عند الساعة الواحدة ظهراً.