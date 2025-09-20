اكتمال الاستعدادات الفنية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وفقاً لمتابعات كوردستان24، فقد بدأت الاستعدادات الفنية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان منذ مطلع شهر أيلول/سبتمبر، واكتملت الأعمال يوم الاثنين الماضي.

وبحسب مصدر في حقل خورملة تحدث إلى كوردستان24، اليوم السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025، فقد جرى منذ بداية الشهر اختبار خط أنابيب نفط كوردستان من خورملة إلى كوركوسك، من خلال تنظيف الأنابيب، وصيانة المضخات، ومن ثم إجراء مراجعة شاملة لخزانات النفط كجزء من التحضيرات الفنية لاستئناف عملية التصدير، وقد اكتملت هذه الإجراءات.

وفي السياق ذاته، أصبحت جميع الترتيبات جاهزة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان من كوركوسك عبر شبكة الأنابيب إلى ميناء جيهان، بانتظار عقد الاجتماع الثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة النفط الاتحادية، وشركات إنتاج النفط، المقرر انعقاده قبل يوم الثلاثاء.

كما أشارت متابعات كوردستان24، إلى أن العاملين في كوركوسك أُبلغوا بأن عملية استئناف التصدير ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق ذاته، أفاد مراسل كوردستان24، مساء السبت 20 أيلول 2025، بأن موعد توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية وشركات إنتاج النفط بات وشيكاً، ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل المراسل عن مصدر رفيع في وزارة النفط ببغداد قوله، إن "الأسبوع الحالي سيشهد اجتماعاً يجمع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية وشركات إنتاج النفط، بهدف التوقيع على الاتفاق".