هجوم إلكتروني يشلٌّ عدة مطارات أوروبية

أربيل (كوردستان 24)- قال مشغلو مطارات أوروبية اليوم السبت (20 سبتمبر/أيلول 2025) إن هجوما إلكترونيا استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات بالقارة ما تسبب في تعطيل العمليات وتأخير أو إلغاء رحلات جوية في مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن.

وقد أدى الهجوم إلى تعطل الأنظمة الآلية، مما أجبر المطارات على اللجوء إلى إجراءات يدوية لتسجيل الركاب وصعودهم إلى الطائرات، بحسب ما أفاد به مطار بروكسل.

وتسبب الهجوم في تأخير رحلات بمطار العاصمة الألمانية برلين-براندنبورغ حيث أعلن المطار أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم. وقالت سلطات المطار أن هذا الهجوم أدى إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة.

وأوضح المطار أن من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات. وجاء في بيان للمطار: "الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر".

ويستخدم النظام المتضرر في مطارات عدة على مستوى أوروبا، وفق ما نقلته وكالة DW.

فإلى جانب برلين، تضررت من الهجوم الإلكتروني مطارات أوروبية أخرى، بينها مطار العاصمة البلجيكية، بروكسل. وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "هذا يؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات".

وأضاف مطار بروكسل أن تسجيل الوصول والصعود يجريان حاليا يدويا بسبب تعطل النظام، مشيرا إلى أن مزود الخدمة يعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن. ورجح المطار تأخيرات وإلغاءات لرحلات، داعيا الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار،

وأعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، لكنه وصف الأمر بأنه "مشكلة تقنية". ولم يتضح بعد حجم الضرر في مطارات أخرى. وأضاف المطار أن جهة خارجية توفر أنظمة تسجيل الوصول والصعود لعدد من شركات الطيران يواجه مشكلة تقنية، مشيرا إلى أن الجهود جارية لإصلاحها سريعا.

مطارات أميركية

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولون إنه تم إيقاف الرحلات في مطارات منطقة دالاس بولاية تكساس الأمريكية وتأخيرها بعد ظهر الجمعة بسبب مشكلة في معدات الاتصالات.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها تبطئ الرحلات إلى مطار "دالاس فورت وورث الدولي" و"دالاس لاف فيلد" بسبب مشكلة معدات لدى شركة الهاتف المحلية.

وأوضحت إدارة الطيران أن المشكلة لا تتضمن معدات إدارة الطيران الاتحادية، وأنهم يعملون مع شركة الهاتف لتحديد السبب. وأشارت الإدارة إلى أنها تتوقع أن يستمر التأخير حتى مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وقال متحدث باسم مطار "لاف فيلد" إنهم في "اتصال مستمر" مع الشركاء بما في ذلك إدارة الطيران الاتحادية وهم "يعملون على إدارة الوضع وتقليل الاضطرابات".

من جانبه، قال مطار "دالاس فورت وورث الدولي" على منصة اكس إن إدارة الطيران الاتحادية تدير تأخيرات حركة المرور الجوي في المنطقة.