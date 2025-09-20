اضطرابات في مطارات أوروبية كبرى بسبب هجوم سيبراني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تشهد مطارات أوروبية كبرى، من بينها مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، اضطرابات السبت بسبب هجوم سيبراني على برمجيات من تصميم شركة كولينز أيروسبايس لتسجيل الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة قبل اتمام معاملتهم.

وقالت شركة كولينز أيروسبايس في بيان مقتضب "أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا +ميوز+ (MUSE) في مطارات عدة"، مضيفة أنّ التأثير "يقتصر على التسجيل الإلكتروني للمسافرين وتسليم الأمتعة".

ولم تكشف الشركة أي تفاصيل حول مصدر هذا الهجوم.

وكشف مطار بروكسل من جهته على موقعه أن "الهجوم الإلكتروني" وقع "مساء الجمعة"، مشيرا إلى أن ذلك "أثر على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير رحلات وإلغاء أخرى".

وأفادت إدارة المطار وكالة فرانس برس بأنه حتى صباح السبت لم تكن المشكلة قد حلّت، موضحة أن 10 رحلات على الأقلّ ألغيت و17 شهدت تأخّرا لأكثر من ساعة وتوجّب أن تتم عمليات التسجيل يدويا.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس طوابير طويلة أمام مكاتب تسجيل الصعود الى الطائرة.

وفي لندن، شاهدت مراسلة وكالة فرانس برس في مطار هيثرو، وهو المطار الدولي الرئيسي في العاصمة، طوابير طويلة كذلك أمام معظم مكاتب التسجيل.

وأشار المطار الى أنه تأثر أيضا بهذه الاضطرابات.

وقالت روان (41 عاما)، وهي مهندسة معمارية كان من المقرر أن تسافر إلى السعودية الساعة 14,45(13,45 بتوقي غرينتش) "ابلغونا أن النظام لا يعمل (...) عادة هناك عدد كبير من الناس، لكن اليوم العدد أكبر بكثير".

وقالت مسافرة جزائرية (30 عاما) لم تكشف عن اسمها، إنها تنتظر منذ أكثر من ساعة لفحص أمتعتها. وأضافت "لا يوجد أي حركة على الإطلاق. يقولون إنهم مضطرون للقيام بكل شيء يدويا، معربة عن قلقها من تفويت رحلتها الى بلادها.

واكدت ماريا كازي التي كان من المقرر أن تسافر على متن رحلة تابعة لشركة الاتحاد إلى تايلاند عبر أبوظبي صباح السبت، أنها اضطرت للوقوف في طابور لمدة ثلاث ساعات لفحص أمتعتها.

وقالت لوكالة الأنباء البريطانية "عمدوا الى كتابة ملصقات أمتعتنا يدويا. لم يكن يتم فتح سوى مكتبين، كنا مستائين للغاية".

- إلغاء رحلات -

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعلنت الوكالة الناظمة للملاحة الجوّية "يوروكونترول" أنه طُلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المتّجهة من المطار وإليه من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش السبت حتى الثانية بتوقيت غرينتش الأحد، بسبب ما حصل.

وأوصى مطار هيثرو الركّاب بالتحقّق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران والوصول إلى المطار قبل ساعات عدّة ليتسنّى لهم إتمام إجراءات التسجّيل.

وذكر مطار برلين بدوره على موقعه أنه متأثر بهذه "المشكلة التقنية مع أحد مزودي الخدمات".

وأوضحت مجموعة "ايه دي بي" التي تدير خصوصا مطاري رواسي-شارل ديغول وأورلي في باريس لوكالة فرانس برس أنها لم تتأثّر بهذا العطل.

وقالت شركة كولينز أيروسبايس إنها تعمل على حلّ المشكلة "بأسرع وقت".

وهذه الشركة المتخصّصة في معالجة بيانات الملاحة الجوية تابعة للمجموعة الأميركية للصناعات الجوية والدفاعية "آر تي اكس".

وخلال السنوات لأخيرة، تسبّبت العديد من الهجمات والأعطال الإلكترونية باضطرابات في حركة النقل الجوي حول العالم بعدما بات القطاع يعوّل بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية.

وفي تقرير حديث عن التهديدات السيبرانية في الملاحة الجوية، كشفت مجموعة تاليس للصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن 27 هجوما ببرمجيات انتزاع الفديات بين كانون الثاني/يناير 2024 ونيسان/أبريل 2025 في القطاع، في ارتفاع نسبته 600% خلال سنة. وقد استهدفت هذه الهجمات شركات طيران ومطارات وأنظمة ملاحة ومتعاقدين من الباطن.

وفي تموز/يوليو الماضي، اخترق قراصنة معلوماتية نظاما تابعا لشركة كوانتاس الأسترالية للخطوط الجوية يتضمّن بيانات حسّاسة لستة ملايين زبون. وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضّت الخطوط الجوية اليابانية لهجوم مماثل.

AFP