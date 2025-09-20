رئيس الوزراء مسرور بارزاني يفتتح متنزّه سرهلدان بدهوك

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، متنزّه سرهلدان بمدينة دهوك.

وحديقة سرهلدان التي توصف بأنها الأكبر والأجمل على مستوى المحافظة، تمتد مساحتها إلى 122 ألف متر مربع (48 دونم) في شرق وسط المدينة.

الحديقة الجديدة أُنشئت بتصميم عصري وفقاً للمعايير العالمية، وبتكلفة بلغت 4 مليارات دينار من ميزانية حكومة إقليم كوردستان.

تضم آلاف الأشجار والورود ونوافير مياه حديثة، إلى جانب مطعم وكافتيريا ومرافق صحية وأماكن للصلاة، فضلاً عن ساحات واسعة لوقوف السيارات.

كما تحتوي على ملاعب مصغرة لكرة القدم والطائرة، ومسارات مخصصة للركض واللياقة البدنية، ومدرج روماني لإقامة الفعاليات، إضافة إلى نافورة مائية تُدشَّن لأول مرة في كوردستان.

المهندس المشرف على المشروع صالح محمد أوضح لكوردستان24 أن العمل لم يكن سهلاً بسبب طبيعة الموقع الذي كان في السابق منطقة صناعية قديمة مليئة بالأنقاض، مضيفاً، "بذلنا جهداً كبيراً لتحويل هذا المكان من أرض ملوثة إلى متنزه حضاري يليق بمدينة دهوك".

من جانبه، قال المتحدث باسم بلدية دهوك شيروان حسن إن للحديقة أهمية استراتيجية كبيرة، موضحاً، "هذا المشروع مختلف عن باقي المتنزهات، ويُعد الأكبر في دهوك، وربما الأول من نوعه على مستوى العراق. لقد أضاف حوالي 2% من المساحات الخضراء لوسط المدينة".

ورغم أن مدة المشروع كانت محددة بثلاث سنوات، فقد أنجزته شركة نورث لايت في أقل من عشرة أشهر، ما يُعد إنجازاً لافتاً في سرعة التنفيذ وجودته.

يُذكر أن موقع الحديقة كان سابقاً منطقة صناعية لتصليح السيارات، وقد اتُّخذ قرار العام الماضي لتحويله إلى متنزه حضاري يخدم سكان المدينة، ليصبح اليوم مساحة خضراء حديثة ستفتح أبوابها قريباً أمام المواطنين.