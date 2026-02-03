الحسكة: قوى الأمن الداخلي تُحبط هجوماً على رتل للقوات السورية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في الجزيرة غرب كوردستان، اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026، عن تعرض رتل تابع لقوات الأمن الداخلي للحكومة السورية لإطلاق نار مباشر من قبل "خلايا إرهابية" أثناء دخوله مدينة الحسكة.

وأوضح البيان أن الهجوم وقع أثناء قيام قوى الأمن الداخلي بمهامها في تأمين دخول القوات السورية إلى المدينة، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة مؤخراً بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وأشار البيان إلى أن القوات استجابت فوراً لمصدر النيران، وشنت عملية ملاحقة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الخلايا المتورطة، فيما لا تزال التحقيقات جارية معهم.

وفي إطار المساعي الرامية لمنع تفاقم الوضع وحماية المدنيين، فرضت قوى الأمن الداخلي حظراً مؤقتاً للتجوال في المنطقة المستهدفة لقطع الطريق أمام أي تحركات أخرى لتلك الخلايا. وأكدت القيادة أن العملية أنجزت بنجاح دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بينما أصيب أحد مقاتلي قوى الأمن الداخلي بجروح أثناء أداء واجبه ويخضع حالياً للعلاج.

وشددت القيادة العامة في ختام بيانها على مضيها قدماً في ملاحقة كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة التزامها التام بالاتفاقات المبرمة وحماية السلم الأهلي بكل حزم ومسؤولية.

يُذكر أن هذا التوتر يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ بنود الاتفاق الشامل الذي يقضي بدخول المؤسسات الأمنية والخدمية التابعة للحكومة السورية إلى مناطق الإدارة الذاتية في إطار تفاهمات سياسية وأمنية جديدة.