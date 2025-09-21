شاخوان عبد الله: تم التوصل إلى اتفاق بشأن صرف الرواتب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية اتفقتا على صرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال عبد الله خلال حديثٍ لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، "تم الاتفاق بشأن ملفي النفط وغير النفط وصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن مقترح الاتفاق الجديد بين تركيا والعراق قد اكتمل بين شركة "سومو" والشركات التركية لنقل نفط إقليم كوردستان.

وأوضح عبد الله أنه “لا توجد أية التزامات متبقية، إنما بقي على الحكومة العراقية فقط أن تلتزم بالتعهدات الأخلاقية والقانونية تجاه الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الأيام الماضية بشأن إرسال الرواتب وتطبيقه".

وفيما يتعلق بملف نقل المعلمين إلى بغداد قال: نقل المعلمين لم يكن في إطار الموازنة، لكننا بصفتنا رئاسة استخدمنا صلاحياتنا لنقل 15 ألفاً و900 موظف ومعلم من المناطق خارج إدارة إقليم كوردستان إلى بغداد، إلا أن الذهنية الشوفينية المتطرفة حالت دون قبولهم لذلك النقل ولم يصوّتوا عليه.