احتجاجات في فرنسا ضد مشروع إنشاء مركز لطمر النفايات النووية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شارك مئات الفرنسيين السبت في تظاهرة احتجاجا على مشروع إنشاء مركز في الريف الفرنسي لتخزين النفايات النووية، حيث اضطرت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ويهدف المشروع المعروف باسم CIGEO إلى بناء مركز تخزين تحت الأرض خارج قرية بور الشمالية الشرقية لطمر المخلفات الأكثر خطرا لمحطات الطاقة النووية.

وقال المنظمون إن نحو ألفي شخص جابوا شوارع القرية احتجاجا على خطة الوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة "أندرا"، بينما قدرت السلطات عدد المتظاهرين بنحو 700.

ووسط حضور أمني كثيف، سار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها "احتجاج من أجل المستقبل"، مطالبين برحيل "أندرا" من المنطقة.

وأفاد مسؤولو القرية أن 200 شخص آخرين انضموا إلى احتجاج آخر غير مرخص له في مكان قريب ورموا مقذوفات على رجال الأمن.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مجددا لتفريق المجموعة وسط تحليق مروحيات الشرطة في سماء المنطقة.

وأعلنت قوات الدرك العثور على "أسلحة ومواد خطرة" خلال عمليات تفتيش، وفق ما نقلته فرانس برس.

ومشروع CIGEO محل نزاع منذ إطلاقه عام 1991، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء أواخر عام 2027 أو أوائل عام 2028.

وتمتلك فرنسا أحد أكبر برامج الطاقة النووية في العالم الذي يضم 18 محطة تساهم بقرابة ثلاثة أخماس انتاجها من الكهرباء.

وأدت الضغوط للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري إلى التركيز مجددا على الطاقة الذرية، لكن إدارة النفايات النووية لا تزال قضية شائكة.