العام الدراسي 2025-2026 ينطلق في كوردستان وسط مبادرات تعليمية كبرى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- مع بدأ العام الدراسي الجديد 2025-2026، اتخذت حكومة إقليم كوردستان استعدادات واسعة النطاق لاستقبال الطلاب في المدارس. وقد تم التركيز بشكل كبير على تحسين البنية التحتية التعليمية، بما في ذلك ترميم وبناء المدارس، وطباعة الكتب المدرسية الجديدة، وتطبيق التقنيات التعليمية الحديثة.

أبرز ملامح الاستعدادات تشمل:

ترميم المدارس: تم تجديد 434 مدرسة في عهد الكابينة الحكومية الحالية لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

بناء مدارس جديدة ومستمرة: يجري العمل حاليًا في 30 مدرسة تضم 473 فصلاً دراسيًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء مدارس جديدة من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول الأول من أكتوبر 2025، موزعة على مختلف المحافظات كالتالي:

أربيل: 12 مبنى جديدًا

السليمانية: 4 مبانٍ جديدة

دهوك: 3 مبانٍ جديدة

زاخو: 3 مبانٍ جديدة

سوران: 3 مبانٍ جديدة

كرميان: مبنيان جديدان

رابرين: مبنى واحد جديد

طباعة الكتب المدرسية: تمت طباعة 2,134,074 كتابًا مدرسيًا جديدًا للعام الدراسي القادم ليتم توزيعها على الطلاب.

مبادرة الطاقة الشمسية: في خطوة نحو الطاقة المستدامة، يتم تجهيز 127 مدرسة بأنظمة الطاقة الشمسية. هذه المبادرة هي جهد تعاوني بمساهمات من منظمة اليونيسف (64 مدرسة)، ومؤسسة بارزاني الخيرية (35 مدرسة)، بالإضافة إلى عدد من المحسنين (28 مدرسة).

إعادة تسجيل الطلاب: تكللت الجهود الرامية لإعادة الطلاب الذين تسربوا من التعليم بالنجاح، حيث أُعيد تسجيل 33,341 طالبًا.

توزيع النفط الأبيض: لضمان توفير التدفئة الكافية في المدارس خلال فصل الشتاء، سيتم توزيع 8,500,000 لتر من النفط الأبيض.

مشروع "مدرستي": تم إطلاق مشروع جديد باسم "مدرستي" بهدف دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، والاستفادة من التطورات التربوية المعاصرة.

تعكس هذه الإجراءات الشاملة التزام حكومة إقليم كوردستان الراسخ بتعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومناسبة للطلاب في جميع أنحاء الإقليم.

اعداد : كوردستان24